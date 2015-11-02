欧洲个股：大众汽车必须以透明方式行事--德国总理梅克尔

路透柏林10月31日 - 德国总理梅克尔周六在其每周一次发出的播客中表示，“德国制造”的金字招牌没有因大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)丑闻而受损，但大众汽车需以透明的方式处理该事物。

大众汽车承认使用非法软件对美国柴油排放测试进行造假以来已过去六周，目前该公司承受着确定责任，修理高达1,100万辆受损汽车的压力，并要使监管机构、投资者和客户相信，其能再次获得信任。

“这主要要看大众汽车如何处理这件事，”梅克尔称，并补充，如果该公司行事透明，调整其组织结构，就不会再出现类似问题。

“我相信大众汽车正在全力应对此事，”她称。(完)