欧洲个股：大众汽车必须以透明方式行事--德国总理梅克尔

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林10月31日 - 德国总理梅克尔周六在其每周一次发出的播客中表示，“德国制造”的金字招牌没有因大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)丑闻而受损，但大众汽车需以透明的方式处理该事物。
大众汽车承认使用非法软件对美国柴油排放测试进行造假以来已过去六周，目前该公司承受着确定责任，修理高达1,100万辆受损汽车的压力，并要使监管机构、投资者和客户相信，其能再次获得信任。
“这主要要看大众汽车如何处理这件事，”梅克尔称，并补充，如果该公司行事透明，调整其组织结构，就不会再出现类似问题。
“我相信大众汽车正在全力应对此事，”她称。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。