《香港报摘》--信报11月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--财经事务及库务局局长陈家强预警，香港楼市风险已增大，但不认为政府须现时出手撤去压抑楼市的＂辣招＂，并指政府已有一套政策令楼市依然可控。
* 其他：
--平安资产管理香港投资主管麦剑豪表示，内地保险资金需要增加海外投资，应对内地资产回报率下降对投资收益的影响。他又认为，港股因＂沪港通＂与A股关联度愈来愈高，为分散风险，会降低投资港股比例。
--保利协鑫 上半年把多晶硅和硅片的年产能分别扩至7万吨和14吉瓦。集团执行总裁朱战军表示，将继续就现有装置进行工艺优化，预计明年硅片产能可扩充至15吉瓦；并计划采用新工艺硅烷流化床法，增加多晶硅产能2.5万吨，预计未来五年内可建成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”