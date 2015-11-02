《香港报摘》--信报11月2日

* 要闻版头条：

--财经事务及库务局局长陈家强预警，香港楼市风险已增大，但不认为政府须现时出手撤去压抑楼市的＂辣招＂，并指政府已有一套政策令楼市依然可控。

* 其他：

--平安资产管理香港投资主管麦剑豪表示，内地保险资金需要增加海外投资，应对内地资产回报率下降对投资收益的影响。他又认为，港股因＂沪港通＂与A股关联度愈来愈高，为分散风险，会降低投资港股比例。

--保利协鑫 上半年把多晶硅和硅片的年产能分别扩至7万吨和14吉瓦。集团执行总裁朱战军表示，将继续就现有装置进行工艺优化，预计明年硅片产能可扩充至15吉瓦；并计划采用新工艺硅烷流化床法，增加多晶硅产能2.5万吨，预计未来五年内可建成。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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