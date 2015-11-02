国际油市：油价下滑，受累于中国需求疲软担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
但在亚洲盘，中国在经济成长蹒跚背景下，需求料将放缓，成为主导周一交投的因素。
“中国出炉的疲弱经济数据，可能会令大宗商品价格上行空间受限，”澳新银行(ANZ)称。
巴克莱称，中国9月经库存因素调整后的石油需求较上年同期下降2.1%，至226,500桶/日，而今年前三季则录得6.3%的增幅。
“今年前八个月强劲的需求数据与观察到的宏观经济活动放缓不相符，倒是9月疲弱的数据更能反映实际需求情况，”该行称。
“我们认为，基本面预示未来将有温和需求。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 戴素萍/龚芳)
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