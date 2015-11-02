国际油市：油价下滑，受累于中国需求疲软担忧

但在亚洲盘，中国在经济成长蹒跚背景下，需求料将放缓，成为主导周一交投的因素。

“中国出炉的疲弱经济数据，可能会令大宗商品价格上行空间受限，”澳新银行(ANZ)称。

巴克莱称，中国9月经库存因素调整后的石油需求较上年同期下降2.1%，至226,500桶/日，而今年前三季则录得6.3%的增幅。

“今年前八个月强劲的需求数据与观察到的宏观经济活动放缓不相符，倒是9月疲弱的数据更能反映实际需求情况，”该行称。

“我们认为，基本面预示未来将有温和需求。”(完)

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