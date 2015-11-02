半导体产业：紫光集团称若台湾法令允许，愿促旗下公司与联发科合并--媒体

路透台北11月2日 - 中国大陆紫光集团董事长赵伟国周日接受台湾本地媒体专访时表示，若台湾的法令能够开放两岸半导体业合作，则可创造双赢，紫光集团愿促进旗下公司与台湾的半导体大厂--联发科 合并。

〞若台湾法令愿意开放，我愿意马上和联发科董座蔡明介见面，促成紫光旗下展讯、锐迪科与联发科合并，携手超越高通 。〞本地经济日报援引赵伟国表示。

对此消息，本地媒体寻求联发科但其未正面回应，但联发科部对此相当重视，今日将正式对外发表回应。

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赵伟国接受本地的工商时报和经济日报专访。他强调，台湾在半导体法规限制多，他先前在北京提出的看法，主要是希望两岸能在〞对等〞的前提下，携手进军半导体市场。