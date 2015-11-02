永安期货：中国期指多头主力按兵不动，观望为主

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

股指经历了近两周的上扬之后，市场面临前期阻力位，明显上行动能不足，再度陷入窄幅盘整走势。期指三个品种均出现不同程度的小幅回调，上周IF、IH及IC分别下跌0.37%、1.05%及1.3%。基差方面，由于近期期指走势相对强于现指，期货贴水呈现温和收窄的态势。上周五IF、IH及IC近月合约分别贴水94.9、26.77及301.2点。

量能方面，虽然上周市场表现较为平淡，但持仓量自底部继续缓慢放大。上周期指三个品种总持仓增至80397手，较前一周增加5472手，时隔一月首次回升至80000手之上。其中，IF总持仓增加2489手至44595手，IH总持仓增加1054手至17782手，IC总持仓增加1929手至18020手。

主力持仓方面，市场人气进一步恢复，期指各品种多空主力持仓增减不一。IF多空头双双增仓2000手左右，但多头增仓力度稍逊一筹，净空持仓较前一周增加211手至2963手。IH近期走势平平，市场关注度相对较低，多空主力虽有增仓但幅度有限，净多持仓增至484手。与IF及IH不同的是，IC多空力量相对平衡，虽然上周多空均增仓1000手以上，但持仓总体持平，净空持仓仅为70手。(完)

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