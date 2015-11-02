全球金市：金价跌至四周低点，受累于美联储加息前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上月金价上涨，因预期全球经济疲软可能使美联储推迟加息至明年。但美联储强硬言论触发金价下跌。
交易员表示，黄金技术面恶化，警告价格进一步下跌。
周一美元下跌未能支撑金价。
投资者在削减黄金仓位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至上周五，其持仓量下降0.3%至692.26吨。
美国政府周五公布数据显示，10月27日止当周，投机客黄金多头仓位从八个半月高位下降，白银净多仓则升至纪录高位。
实货买盘还未强劲到支撑价格的程度。临近上周末，亚洲市场黄金需求有些好转，因低价吸引买方。但溢价仍基本持平，表明需求没有大幅上升。
周五公布数据显示，美国鹰金币10月销量下降73%。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”