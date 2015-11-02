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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 08:51 BJT

全球金市：金价跌至四周低点，受累于美联储加息前景

上月金价上涨，因预期全球经济疲软可能使美联储推迟加息至明年。但美联储强硬言论触发金价下跌。

交易员表示，黄金技术面恶化，警告价格进一步下跌。

周一美元下跌未能支撑金价。

投资者在削减黄金仓位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，截至上周五，其持仓量下降0.3%至692.26吨。

美国政府周五公布数据显示，10月27日止当周，投机客黄金多头仓位从八个半月高位下降，白银净多仓则升至纪录高位。

实货买盘还未强劲到支撑价格的程度。临近上周末，亚洲市场黄金需求有些好转，因低价吸引买方。但溢价仍基本持平，表明需求没有大幅上升。

周五公布数据显示，美国鹰金币10月销量下降73%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李爽 审校 张若琪/戴素萍)

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