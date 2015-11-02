中国证券：前三季上市公司业绩明显回探，净利润仅同比微增1.46%--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月2日 - 上海证券报周一报导称，中国沪深两市2,800家上市公司前三季度合计创造净利润1.99万亿元，同比微增1.46%，而上半年合计净利润的同比增幅为8.66%。在中国宏观经济增速放缓的大背景下，中国股市上市公司整体营收及业绩增速出现明显回探。
据报导统计，在剔除金融和“两桶油”后，其上市公司前三季度的净利润下滑更为明显，同比下降14.32%，上半年的对应数据则为同比增加6.40%。
今年前三季度，上市公司实现营业收入共计21.16万亿元，同比下降2.53%。在2800家上市公司中，今年前三季度有2337家盈利，463家公司业绩亏损。
此外，据上证报统计，在三季报上市公司股东榜中，证金系三季度共买入1366家上市公司股票，将近两市公司总数的一半。剔除中央汇金在工农中建等七只金融蓝筹的原有持仓外，证金系9月30日的持股总市值为1.26万亿元。
从持仓上市公司构成来看，证金系持股的沪市公司有561家，持股市值达9641亿元；创业板公司217家，证金系持股市值415亿元。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”