中国证券：前三季上市公司业绩明显回探，净利润仅同比微增1.46%--报载

路透上海11月2日 - 上海证券报周一报导称，中国沪深两市2,800家上市公司前三季度合计创造净利润1.99万亿元，同比微增1.46%，而上半年合计净利润的同比增幅为8.66%。在中国宏观经济增速放缓的大背景下，中国股市上市公司整体营收及业绩增速出现明显回探。

据报导统计，在剔除金融和“两桶油”后，其上市公司前三季度的净利润下滑更为明显，同比下降14.32%，上半年的对应数据则为同比增加6.40%。

今年前三季度，上市公司实现营业收入共计21.16万亿元，同比下降2.53%。在2800家上市公司中，今年前三季度有2337家盈利，463家公司业绩亏损。

此外，据上证报统计，在三季报上市公司股东榜中，证金系三季度共买入1366家上市公司股票，将近两市公司总数的一半。剔除中央汇金在工农中建等七只金融蓝筹的原有持仓外，证金系9月30日的持股总市值为1.26万亿元。