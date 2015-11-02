《香港报摘》--其他报纸重要消息11月2日

* 明报：

--佳兆业 被锁的广州城市广场项目于上月25日正式解锁开售，反应不俗，逾100套单位迄今几乎全部售罄，售价方面较锁盘之前最多下降10%。公司计划本月再推售约100个单位。资金回笼在望，带动佳兆业债价再上扬。

* 苹果日报：

--明年2月便60岁的金管局副总裁彭醒棠行将退休，消息透露，外滙基金谘询委员会辖下管治委员会本周将开会，很大机会提名该局现任助理总裁（货币管理）李达志接棒副总裁一职，日后掌货币管理、金融基建及研究事务。

* 东方日报：

--MSCI明晟指数今年初宣布，容许在美上市的中概股纳入MSCI中国指数，今年11月及明年5月分两阶段落实。德银预料，两阶段共有65亿美元被动资金流入相关中概股，惟原来中资股比重将降，特别是腾讯 及中资金融股。

* 星岛日报：

--希慎兴业 重建利园群物业已接近完成，该公司正积极物色收购铜锣湾地区以外的商厦。希慎行政总裁刘少全称，过去一年多已在中港看了最少十多个潜在项目，更透露对加老连山道机电工程署旧总部，以及电讯盈科 康乐会等旧用地有兴趣。

* 文汇报：

--中国奥园 宣布，以约1,800万澳元（约9,958万港元）收购澳洲悉尼东部海滨马鲁布拉区马鲁布拉路188号项目，总建筑面积约5,800方米，规划兴建70套公寓单位。（完）