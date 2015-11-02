期货日报：受基本面压制，上期有色金属指数难走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数高开低走，周内最高达到2247.38，报收于2190.96，周下跌58.22。整体来看，国内经济下行导致需求不旺，“金九银十”消费并未出现有力度的改善，供应端的减产暂难以改变供需格局，基本面弱势仍在主导金属价格。上周，国内“双降”消息对金属价格的支撑极其短暂，加之美联储12月加息的预期再起，金属价格仍将面临极大的下行压力。
基本面来看，需求疲软导致的供应过剩局面及担忧仍在主导金属价格。虽然产业链中上游的一些企业已宣布或开始减产，但下游并未响应，实际需求弱和资金紧张等问题导致对金属的需求不佳，供需矛盾仍会得到体现。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”