金瑞期货：郑商所易盛农期指数或延续振荡运行

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

上周，菜粕低位运行，主要是由于豆粕连续下跌，以及水产消费大幅萎缩。由于豆粕和菜粕价差近期有所走扩，在上周豆粕大幅下跌过程中，尽管菜粕承压，但下跌并不明显。从基本面来看，水产旺季已过，后续需求主要寄望于禽料，而就目前菜粕与DDGS价差来看，菜粕被DDGS大量替代，需求受限，短期内菜粕仍将维持低位振荡。

白糖上周振荡走弱。上周，ICE原糖在周五触近8个月高位后回落，主要是因美元走强，阶段性压制糖价。但主产国巴西天气不利预期仍在发酵中，泰国库存减少都将支撑外糖走势，限制国内白糖的进口利润。国内方面，9月进口量巨大，但进入市场部分较少，新糖上市之前现货市场将依然保持偏紧态势，支撑国内糖价走势。后期随着贸易商手中的货物流出以及新糖的逐渐上市，糖价将承压偏弱。

总体来看，菜粕、棉花仍以振荡偏弱运行为主，白糖、菜油短期仍有支撑，围绕价格中枢振荡运行为主。综合来看，本周易盛农期指数或仍是振荡运行。(完)

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