金瑞期货：郑商所易盛农期指数或延续振荡运行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
上周，菜粕低位运行，主要是由于豆粕连续下跌，以及水产消费大幅萎缩。由于豆粕和菜粕价差近期有所走扩，在上周豆粕大幅下跌过程中，尽管菜粕承压，但下跌并不明显。从基本面来看，水产旺季已过，后续需求主要寄望于禽料，而就目前菜粕与DDGS价差来看，菜粕被DDGS大量替代，需求受限，短期内菜粕仍将维持低位振荡。
白糖上周振荡走弱。上周，ICE原糖在周五触近8个月高位后回落，主要是因美元走强，阶段性压制糖价。但主产国巴西天气不利预期仍在发酵中，泰国库存减少都将支撑外糖走势，限制国内白糖的进口利润。国内方面，9月进口量巨大，但进入市场部分较少，新糖上市之前现货市场将依然保持偏紧态势，支撑国内糖价走势。后期随着贸易商手中的货物流出以及新糖的逐渐上市，糖价将承压偏弱。
总体来看，菜粕、棉花仍以振荡偏弱运行为主，白糖、菜油短期仍有支撑，围绕价格中枢振荡运行为主。综合来看，本周易盛农期指数或仍是振荡运行。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”