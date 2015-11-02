港报社评：中韩合作互利，日本表里不一--信报11月2日

中国国务院总理李克强抵达南韩首尔，展开东北亚三国领袖高峰会谈。李克强在南韩总统朴槿惠为其安排的欢迎晚宴上表示：＂来到韩国有一种到邻居家串门聊天的亲切感。＂串门聊天的话题，大至宏观经济，小至一菜一汤，李克强也谈到了，那个汤，名为参鸡汤。

之所以谈到南韩美食参鸡汤，当然不是纯粹为了闲话家常那么简单，而是涉及两国年底前生效的自由贸易协定（Free Trade Agreement, FTA），南韩的稻米和参鸡汤将能顺利进入中国市场。中韩双方分别签订了稻米与参鸡汤的检疫合作备忘录，据估计，中国的稻米进口市场规模达到12亿美元，乃韩国业界希望争取的版图。

这是李克强就任总理后首次访问南韩，也是中国总理时隔五年再次访韩，谈及一菜一汤的意义还包括，两国关于进出口活水生动物检验检疫协议，两国关于消费者权益保护领域合作的谅解备忘录等等。李克强说道：＂国与国的关系，最终的着眼点和落脚点应该在于人民的利益和福祉。＂

除此以外，位于南韩全罗北道的新万金事业开发区，以及中国山东省烟台、江苏省盐城，还有广东省均被指定为＂中韩事业合作园区＂。中国也将在上海开设人民币对韩圜的直接交易市场，韩国政府将能发行人民币债券。人民币与韩圜的海外合格投资者的投资限度，将从现行的800亿元人民币调高至1,200亿元。

显而易见，中国和南韩正在积极加强双方的经贸合作，正如外交学院国际关系研究所教授周永生指出，此次访问意义重大，不仅将进一步推进中韩双边关系发展，还将开启东亚区域合作新局面，构建亚洲命运共同体。事实上，从今年9月3日北京举行抗战70周年纪念大阅兵，朴槿惠＂力排众议＂亲自赴会已看出端倪，为了开拓市场，也为了稳定朝鲜半岛局势，南韩不可能不跟中国这个崛起的大国强化睦邻关系。然而，这次既然是东北亚三国领袖高峰会谈，中韩又该与素有嫌隙的日本如何构建亚洲命运共同体？

朴槿惠将于今天与日本首相安倍晋三举行双边会谈，此乃朴总统就任以来第一次进行韩日首脑会晤，名义上可称得上是延宕两年多的＂破冰之会＂，问题只是，谈得拢吗？基于历史上的种种分歧，例如慰安妇问题尚未解决，一般相信韩日双边会谈取得具体成果的可能性不高。至于中国和日本之间的恩怨情仇，除了历史分歧之外，最近又增添新的变数。

上星期美国以航行自由为名，派出导弹驱逐舰拉森号驶入有主权争议的南海，接近中国人造岛礁12海里航行。南海紧张局势持续升温，解放军公布，海军南海舰队航空兵上周五派遣多架战机，携带实弹在南海上空进行实战训练，并且发布图片，显示多架携带导弹的歼11B战机升空，以及返程降落在＂南海某机场＂。内地传媒分析，降落的机场是西沙群岛永兴岛机场，认为这是军方首度公开解放军战机已进驻南海。

与此同时，日本传媒引述消息指出，日本防衞省计划明年派出海上自衞队船舰，首次停靠越南军港金兰湾补给，利用港口接近南沙群岛的地利，牵制中国在南海的活动。易言之，刚刚强行通过新安保法，解禁集体自衞权的日本，正进一步联美制华。

虽然李克强昨天傍晚应约与日本首相安倍晋三进行会谈逾一小时，安倍信誓旦旦地声称，日本立足对二战的深刻反省，将继续走和平发展道路，坚持＂专守防衞＂政策。李克强对日方能否真正做到正视和反省历史，显然有所保留，他指中日关系在过去数年间走了一段弯路，原因日本自己很清楚，两国关系要重回正常发展轨道依然任重道远。

在这样的局势之下，牵涉中韩日的东北亚三国关系，距离和衷共济尚有一大段距离。（完）

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