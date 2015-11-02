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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 08:57 BJT

期货日报：大连鸡蛋期货升水现货，价格将继续下行

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

目前鸡蛋价格虽临近历史的底部，但随着玉米、豆粕价格的大幅回落，养殖成本也不断下移。同时当前期货价格相对现货价格仍处于升水状态，加之在后期需求疲软的情况下，我们认为后市可以适量进行反弹抛空。

　　芝华数据监测显示，短期市场蛋鸡供应仍将以充足为主；若后期在产蛋鸡存栏量不出现大规模淘汰现象，在产蛋鸡存栏将稳步持续增加，鸡蛋供应继续充裕。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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