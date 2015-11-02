期货日报：大连鸡蛋期货升水现货，价格将继续下行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
目前鸡蛋价格虽临近历史的底部，但随着玉米、豆粕价格的大幅回落，养殖成本也不断下移。同时当前期货价格相对现货价格仍处于升水状态，加之在后期需求疲软的情况下，我们认为后市可以适量进行反弹抛空。
芝华数据监测显示，短期市场蛋鸡供应仍将以充足为主；若后期在产蛋鸡存栏量不出现大规模淘汰现象，在产蛋鸡存栏将稳步持续增加，鸡蛋供应继续充裕。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”