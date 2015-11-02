国际油市：油市剧烈震荡，空头对加码看跌押注裹足不前

路透11月2日 - 油市空头想要相信高盛对油价将触及每桶20美元的预测。但许多人对进行这样的押注裹足不前。

周五公布的美国数据显示，最近一周基金经理人的原油期货空仓已升高至7月以来最高。然而在过去八周中，有六周出现净多仓增加。

该趋势显示，认为油价将下跌的投资者对时间点感到犹豫不决。

对那些持有空仓的投资者来说，在油价从2014年夏季起暴跌60%至如今每桶不到50美元后，那种可轻松赚到钱的时候已经过去了。如今空头正在起伏不定的市况下努力找寻路径。

“市场剧烈震荡，这是一个非常艰困的交易环境，”Merchant Commodity对冲基金驻新加坡主管Doug King。

根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，自8月以来，基金经理人对美国油价将下跌的押注已经减半；同时押注油价将走升的净“多仓”则从9月1日的116,377口，升至10月27日的165,855口。

最近一周的空仓规模虽小幅增加，但市场上的多头增加更快。看跌押注仍低于两周前的水平，而且远少于8月时的空仓水准。

“我不会冒险对近月合约给出平价预期，”Tyche Capital Advisors驻纽约州Laurel Hollow经理Tariq Zahir称，“近月合约的交投过于热络。”

Zahir仍看跌油价。但是他并没有押注直接价格，而是聚焦这样一种看法，即相对未来更远期交付的原油而言，对近月交付油价的押注将会减少。

一些人认为，石油空头对于继续押空犹豫不决，可能会使油价上行成为自我实现的预言，使得今年夏季的低位构筑成底部。

这将击败高盛的预测，即较高的原油供应将导致油价“在更长时间内保持低位”。

“从估值角度来看，油价跌到40美元左右，再继续看跌就没那么容易了，”Zahir称，“在缺少趋势、动能和催化因素的情况下，交投更加取决于战术应用。”(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 高琦)