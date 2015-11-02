港报社评：中共＂五大发展＂理念的三大背景--明报11月2日

中共十八届五中全会已通过对中国十三五规划的＂建议＂稿。连日来 ，引起轰动效应的，是习近平会上未作特别说明、与会者未展开讨论的＂ 普遍二孩＂提议。恐令领导层始料未及，即所谓＂问题导向＂的表现，当 其热度降温后，十三五＂建议＂稿的＂目标导向＂，将回到焦点。 五年前中共中央关于＂十二五＂规划的＂建议＂稿，着重提出的＂五 个坚持＂是坚持经济结构调整，坚持科技进步和创新，坚持保障和改善民 生，坚持建设资源节约型、环境友好型社会，坚持改革开放。而今次由习 近平主导的中共中央＂十三五＂规划建议稿，＂五个坚持＂变身＂五大发 展＂，即创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。 与＂十二五＂规划建议的＂五个坚持＂，重在确定＂努力方向和工作 重点＂不同，今次＂五大发展＂，则如习近平作＂建议＂稿说明时所言， 提出并阐述＂五个坚持＂发展理念，是关系中国发展全局的一场深刻变革 。而这些发展理念，＂是发展行动的先导，是发展思路、发展方向、发展 着力点的集中体现＂。 然而，中共因何要在今次五年规划起草之际，提出这五大发展理念？ 因何要把创新升上发展理念之首？因何提开放而未提改革？何为共享？又 如何协调？外间会有诸多疑惑不解。按北京智囊圈中的说法，＂五大发展 ＂单独均易理解，对其组合而成的释疑解惑，则要把握中国制定＂十三五 ＂规划的三大背景。 第一大背景，叫＂天花板困境＂，意思是说，中国持续30年的高速发 展，实际上也是粗放式的发展，不仅如过去所言进入＂樽颈＂地带，实际 上已触摸到了天花板。之前智囊曾建言，要以＂全面改革＂来破局，以＂ 新改革红利＂来推进，实际上改革也撞到＂天花板＂。这才发现，要靠＂ 创新＂。 中共领导层要在＂十三五＂期间，为中国找寻新的出路，目前找到的 出路，就是创新。更进一步讲，是创新驱动。也可以说，过去的改革，是 ＂不破不立＂，现在的创新，是＂无中生有＂。而这回的创新，不止是原 来说的科技创新，或总理李克强所提的＂万众创新＂，而是包括技术、机 制、模式、发展方式的全方位创新。当然，最重要也最难的是制度创新， 要创出的是＂新发展动能＂。 第二大背景，叫＂陷阱危局＂。这个陷阱就是经济学所讲的＂中等收 入陷阱＂。今次中共十八届五中全会建议稿的起草过程，较为风平浪静， 唯一有争议的，正是有没有＂陷阱危局＂，如有此危局，又如何绕行甚至 跨越而过。 由中共中央财经领导小组牵头起草的这份建议稿，一大特点就是直面 ＂陷阱危局＂，看到中国经济增长有被原有增长机制锁定、人均国民收入 难以由中等收入升上中高等收入，以及有可能进入经济增长徘徊期的危险 ，所谓居安思危，在未来五年做好＂跨越陷阱＂的安排。而＂五大发展＂ 理念，几乎个个与＂跨越＂动作关连，特别是创新和开放。 还有一大背景，就是今次制定五年规划，不仅有特别的国内小气候， 还有完全不同的国际大环境。当前全球格局正发生急速变化，而且出现深 度调整。一方面中国在全球经济中地位和影响力提升，令中国对全球发展 格局有重大影响，另一方面全球格局的变化，又更全面地制约中国的发展 。 对此，习近平在起草＂十三五＂规划的建议稿时，特别要求要＂坚持 立足国内和全球视野相统筹，既以新理念新思路新举措主动适应和积极引 领经济发展新常态，又从全球经济联系中进行谋划＂。在这层意义上，谋 划中国发展的＂五大发展＂理念，每项都对应着全球格局的变化，难怪有 接近起草班子中人说，今次制定的是＂首个国际化的五年规划＂。 还值得一提的是，今次＂十三五＂规划的制定，是习近平就任最高领 导人之后，首次主持制定国家的五年发展大计。规划对国家来说是发展蓝 图，对政治领袖来说是治理理念。由中共中央十三五规划建议稿提出的＂ 五大发展＂理念、创新为先，就是习近平建构其治国理念的核心，由之必 将生发出＂一系列治国理政新理念新思想新战略＂。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘