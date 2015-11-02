华泰期货：供应减少不敌消费低迷，郑商所菜粕期货依旧弱势运行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
2015/2016年度全球菜籽减产，我国进口和国产菜籽数量均有下降。同时，由于压榨利润不佳、国产菜籽托市政策有变，油厂开机率维持低位，菜粕供应减少。但是，全球大豆供给过剩，国内豆粕表现疲弱，菜粕走势一定程度上跟随豆粕，加之菜粕需求不佳，因此我们判断后市菜粕继续弱势运行。
和大豆丰产不同，2015/2016年度全球菜籽产量下降。根据USDA发布的10月供需报告，虽然全球菜籽产量较9月预估上调153.6万吨，至6622.8万吨，但和2014/2015年度的7192万吨相比仍下降8%。这是因为菜籽重要的生产和出口国加拿大产量下降，USDA预估其新年度产量仅1430万吨，较去年的1641万吨下降近13%。此外，欧盟作为重要的生产国和消费国，产量也由去年的2439.4万吨降至2155万吨，降幅为11.7%。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”