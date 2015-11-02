华泰期货：供应减少不敌消费低迷，郑商所菜粕期货依旧弱势运行

和大豆丰产不同，2015/2016年度全球菜籽产量下降。根据USDA发布的10月供需报告，虽然全球菜籽产量较9月预估上调153.6万吨，至6622.8万吨，但和2014/2015年度的7192万吨相比仍下降8%。这是因为菜籽重要的生产和出口国加拿大产量下降，USDA预估其新年度产量仅1430万吨，较去年的1641万吨下降近13%。此外，欧盟作为重要的生产国和消费国，产量也由去年的2439.4万吨降至2155万吨，降幅为11.7%。(完)