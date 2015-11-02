期货日报：沪胶空头增持力度更大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月2日的《期货日报》：
10月30日，沪胶主力1601合约小幅低开，盘中空头增仓打压，期价快速下探。之后，多头抵抗逐步增强，多空在11800元/吨一线激烈争夺。午盘，空头再度发力，期价下探至前期低点附近，多头借机增仓，期价略有回抽。多空势均力敌，尾盘波动较大，部分主力主动离场。
交易所持仓数据显示，当日1601合约多、空主力均有所增仓。其中，多头增持455张，空头增持3806张，空头增持力度更大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”