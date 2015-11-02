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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 09:07 BJT

期货日报：沪胶空头增持力度更大

以下内容节选自11月2日的《期货日报》：

10月30日，沪胶主力1601合约小幅低开，盘中空头增仓打压，期价快速下探。之后，多头抵抗逐步增强，多空在11800元/吨一线激烈争夺。午盘，空头再度发力，期价下探至前期低点附近，多头借机增仓，期价略有回抽。多空势均力敌，尾盘波动较大，部分主力主动离场。

　　交易所持仓数据显示，当日1601合约多、空主力均有所增仓。其中，多头增持455张，空头增持3806张，空头增持力度更大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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