港报社评：日本正视历史，中日合作才有未来--文汇报11月2日

第六次中国、日本、韩国领导人会议昨日在首尔举行。近年，中日韩 峰会一度暂停，责任全在日本政府右倾所致。如今峰会重新运作，三国合 作有望重返正轨，符合三国共同利益，有利于东北亚的繁荣稳定。回顾历 史，中日韩峰会能否恒常化，三国合作能否保持顺畅并上新台阶，关键在 于日本政府能否正视历史，纠正历史观的错误，做到言行一致，真正从国 与国友好合作的大局出发，改变两面三刀、表里不一的做法。正如李克强 总理所强调的，只有正视历史，才能真正面对未来。 中日韩领导人会议是推动东北亚合作的重要平台，这一机制于2008年 12月首次举行，其后固定为年度例会，先后举行了5次。但是，2012年9月 日本政府对钓鱼岛采取所谓＂国有化＂措施，令中日关系急转直下。安倍 第二次上台后，更在许多重大历史问题上采取淡化侵略历史的行为。2013 年4月，安倍在国会答辩时老调重弹，声称＂侵略＂在学术界和国际上都 没有定义；在今年二战结束70周年之际，安倍又要求其私人谘询机构＂21 世纪构想恳谈会＂就＂侵略＂定义及日本发动的战争是否为侵略战争展开 讨论，企图为日本的侵略历史翻案；对于铁证如山的慰安妇问题，安倍政 权也是屡屡表示质疑，甚至图谋推翻；安倍更亲自参拜靖国神社或奉献祭 品。这些行为都严重伤害中韩国民感情，更不利中日韩合作。 今年以来，安倍政府更强行在国会中通过为自卫队出兵海外扫除障碍 的新安保法，为军国主义的复活松绑。日本近年来跟随美国的＂重返亚太 ＂战略，企图插手南海问题，日本自卫队的军舰还拟驻越南，军机出巡南 海。所有这些行径，严重影响了日本和中国的关系，妨碍了三国的友好合 作，中日韩峰会一停3年半之久。 和平发展乃世界潮流所趋。几经波折，中日韩峰会得以重开，但中韩 与日本的互信关系仍相当脆弱。在本次峰会上，李克强总理指出：＂和平 是人间正道，只有正视历史，才能面向未来。希望日本顺应本国人民的愿 望和亚洲地区各国的共同呼声，恪守和平发展的方向。＂清楚指出了中日 韩加强合作的基础和方向。中韩近年不断增进互信，互利合作日益密切。 未来中日韩加强合作的关键，是日本政府应扫除障碍，明确承认侵略和殖 民统治历史，并进行真挚反省和道歉，拿出诚意为中日韩构筑互信的基础 。 昨日，安倍也表示欢迎三国领导人会议机制重启，希望三国加强对话 合作，拓展合作领域，深化合作内容。日本如果真的希望促进三国合作， 就应该正确认识历史，遵守推动和平的承诺，以此次领导人会议为契机， 重新构筑互信关系，加强经贸领域合作，携手推进东北亚和平与合作。（ 完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘