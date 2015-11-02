中国新债：云南省周五将招标发行总额645.9亿元一般和专项地方债

路透上海11月2日 - 中国云南省财政厅上周五晚公告，将于周五(11月6日)招标发行总额645.9亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债389.9亿元，专项债券256亿元，各有三年、五年、七年和10年四个期限品种。

上述一般债券为2015年云南省第九至12期一般债，均为置换债券。除三年期计划发行规模为62.9亿元，五、七、10年规模均为109亿元。

而上述专项地方债为云南今年第九至12期专项债，含新增债券21亿元和置换债券235亿元；三年、五年期计划发行规模各为65亿元，七、10年计划发行规模63亿元。

具体招标时间上，一般债招标时间为11月6日上午9:00-10:00，专项债则为当日10:20-11:00。上述债券均自11月9日起发行并计息，11月11日发行结束。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)