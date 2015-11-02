日本经济：TPP协议对于帮助日本实现GDP目标起到重要作用--日经

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月31日 - 日本经济新闻周六报导，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对于帮助日本政府提振经济成长会起到重要作用。
日本首相安倍晋三9月承诺，将国内生产总值(GDP)提高近四分之一至600万亿日圆(5万亿美元)，不过他未说明时间框架。
日本经济新闻称，日本政府最高经济顾问小组--日本经济财政谘问会议拟定的一项草案显示，TPP将有助于将该国经济增速提高至2%左右，高于目前不到1%的水准。不过TPP协议尚需批准。
草案指出，在TPP的带动下，出口增加可望带来25万亿日圆的收入，并将推动高速火车(子弹列车)等基础设施订单从2010年的10万亿日圆大幅增加。
日本经济新闻报导，草案还表示，通过及早削减实际企业税率及减少管制，资本支出或许会增加逾10万亿日圆。
报导称，五年内最低薪资增加20%，可以使消费者支出每年增加约60万亿日圆。消费者支出在GDP的占比达60%。
报导称，日本经济财政谘问会议中的民间部门成员将在周三的会议上提交这项草案。但一些人认为，该报告的GDP目标不切实际，因其所暗示的经济增长水平在过去20年未曾出现过。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”