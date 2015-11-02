日本经济：TPP协议对于帮助日本实现GDP目标起到重要作用--日经

路透东京10月31日 - 日本经济新闻周六报导，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)对于帮助日本政府提振经济成长会起到重要作用。

日本首相安倍晋三9月承诺，将国内生产总值(GDP)提高近四分之一至600万亿日圆(5万亿美元)，不过他未说明时间框架。

日本经济新闻称，日本政府最高经济顾问小组--日本经济财政谘问会议拟定的一项草案显示，TPP将有助于将该国经济增速提高至2%左右，高于目前不到1%的水准。不过TPP协议尚需批准。

草案指出，在TPP的带动下，出口增加可望带来25万亿日圆的收入，并将推动高速火车(子弹列车)等基础设施订单从2010年的10万亿日圆大幅增加。

日本经济新闻报导，草案还表示，通过及早削减实际企业税率及减少管制，资本支出或许会增加逾10万亿日圆。

报导称，五年内最低薪资增加20%，可以使消费者支出每年增加约60万亿日圆。消费者支出在GDP的占比达60%。