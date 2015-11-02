《香港重要政经日程》--11月2日-11月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
11月2日（周一）
-- 香港宽频 年度业绩。
-- 金管局代表出席立法会财经事务委员会简报会。
================== 近期重要政经消息=================
11月3日（周二）
-- 公布9月份零售销售数字。
-- 置富产业信托份 公布季度业绩。
-- 慧聪网 公布第三季业绩。
--14:30 保利文化 在中国举行股东特别大会。
11月4日（周三）
-- 公布10月份香港PMI。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩。
11月5日（周四）
--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。
-- 万嘉集团 公布中期业绩。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。
11月6日（周五）
-- 公布10月外汇储备资产数字。
*-- 大唐投资国际 公布中期业绩。
*-- 美捷汇控股 公布中期业绩。
11月9日（周一）
-- 中金公司 首日挂牌。
*-- 先进半导体 公布首三季业绩。
*-- 路易十三集团 公布中期业绩。
11月10日（周二）
-- 中芯国际 公布第三季业绩。
*-- 正大企业国际 公布第三季业绩。
*-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。
*-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。
*-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
*-- 中芯国际 公布首季度业绩。
*-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”