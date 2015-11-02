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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 09:15 BJT

《香港重要政经日程》--11月2日-11月10日

================== 今日重要政经消息=================

11月2日（周一）

-- 香港宽频 年度业绩。

-- 金管局代表出席立法会财经事务委员会简报会。

================== 近期重要政经消息=================

11月3日（周二）

-- 公布9月份零售销售数字。

-- 置富产业信托份 公布季度业绩。

-- 慧聪网 公布第三季业绩。

--14:30 保利文化 在中国举行股东特别大会。

11月4日（周三）

-- 公布10月份香港PMI。

-- 德昌电机控股 公布中期业绩。

11月5日（周四）

--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。

-- 万嘉集团 公布中期业绩。

-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。

11月6日（周五）

-- 公布10月外汇储备资产数字。

*-- 大唐投资国际 公布中期业绩。

*-- 美捷汇控股 公布中期业绩。

11月9日（周一）

-- 中金公司 首日挂牌。

*-- 先进半导体 公布首三季业绩。

*-- 路易十三集团 公布中期业绩。

11月10日（周二）

-- 中芯国际 公布第三季业绩。

*-- 正大企业国际 公布第三季业绩。

*-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。

*-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。

*-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

*-- 中芯国际 公布首季度业绩。

*-- 腾讯控股 公布第三季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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