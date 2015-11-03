《香港重要政经日程》--11月3日-11月11日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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================== 今日重要政经消息=================
11月3日（周二）
-- 公布9月份零售销售数字。
-- 置富产业信托份 公布季度业绩。
-- 慧聪网 公布第三季业绩。
--14:30 保利文化 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月4日（周三）
-- 公布10月份香港PMI。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩。
11月5日（周四）
--09:00 北京京客隆 在中国举行股东特别大会。
-- 万嘉集团 公布中期业绩。
-- 德昌电机控股 公布中期业绩/股息。
11月6日（周五）
*-- 集一家居 首日挂牌。
-- 公布10月外汇储备资产数字。
-- 大唐投资国际 公布中期业绩。
-- 美捷汇控股 公布中期业绩。
11月9日（周一）
-- 中金公司 首日挂牌。
-- 先进半导体 公布首三季业绩。
-- 路易十三集团 公布中期业绩。
11月10日（周二）
-- 中芯国际 公布第三季业绩。
-- 正大企业国际 公布第三季业绩。
-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 中芯国际 公布首季度业绩。
-- 腾讯控股 公布第三季业绩。
* 11月11日（周三）
-- 卜蜂国际 公布首三季业绩。
-- CITY E-SOLUTION 公布首三季业绩。
-- 佐丹奴国际 公布首三季业绩。
-- 港交所 公布首三季业绩。
-- 领展房产基金 公布首三季业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。