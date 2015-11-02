星股业绩：星展银行第三季净利优于预期，因净息差触及四年高位

路透新加坡11月2日 - 新加坡最大银行--星展银行 周一公布，第三季净利增长6%，优于预期，因净息差触及四年高位。

7-9月净利为10.7亿坡元(7.6148亿美元)，高于路透调查六位分析师平均预计的9.94亿坡元；上年同期为10.1亿坡元。

尽管新加坡银行业因银行间同业拆借利率上升而普遍录得优于预期的获利，但经济低迷及与中国相关贸易融资业务疲软，已使贷款业务增长放缓，加剧了未来获利走疲的风险。

星展银行息差第三季升10个基点，至1.78%。息差是指贷款收入及融资成本之间的差额。

星展银行称，以坡元计价的贷款使7-9月净利息收入较上年同期增长13%。

该银行采取数项措施进一步减少新加坡和香港的高成本储蓄业务；这两地是星展银行两个主要利润中心。

第三季星展银行为交易收入提列了5,000万坡元拨备，因对其店头交易衍生品的合理价格进行“融资估值调整”。

新加坡银行业获利放缓，因经济迟滞、地产市场疲弱及贸易融资业务疲软，导致贷款增长减速。(完)