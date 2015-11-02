中国经济：多措并举促中高速增长，加大定向调控力度--国务院

路透北京11月2日 - 中国国务院在五中全会闭幕后召开党组会议称，要多措并举，促进经济中高速增长，坚持在区间调控基础上加大定向调控力度，扩大有效投资和消费，稳定外贸发展，保持经济运行在合理区间。

中国政府网刊登会议内容称，要按照十八届五中全会的决策部署，坚持发展第一要务，推进改革开放，以提高质量和效益为中心，努力实现创新、协调、绿色、开放和共享发展。

会议提出，要不断改革创新，推动经济迈向中高端水平。加大结构性改革力度，加快转方式、调结构，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，深化财税、金融、国企国资等改革。

要把发展基点放在创新上，以大众创业、万众创新激发全社会创造活力，培育发展新动能。大力发展现代服务业和节能环保产业，走绿色节约可持续发展道路，推动经济提质增效升级。

备受关注的中共十八届五中全会上周闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。