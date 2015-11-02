中国经济：多措并举促中高速增长，加大定向调控力度--国务院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月2日 - 中国国务院在五中全会闭幕后召开党组会议称，要多措并举，促进经济中高速增长，坚持在区间调控基础上加大定向调控力度，扩大有效投资和消费，稳定外贸发展，保持经济运行在合理区间。
中国政府网刊登会议内容称，要按照十八届五中全会的决策部署，坚持发展第一要务，推进改革开放，以提高质量和效益为中心，努力实现创新、协调、绿色、开放和共享发展。
会议提出，要不断改革创新，推动经济迈向中高端水平。加大结构性改革力度，加快转方式、调结构，持续推进简政放权、放管结合、优化服务，深化财税、金融、国企国资等改革。
要把发展基点放在创新上，以大众创业、万众创新激发全社会创造活力，培育发展新动能。大力发展现代服务业和节能环保产业，走绿色节约可持续发展道路，推动经济提质增效升级。
备受关注的中共十八届五中全会上周闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。
国务院党组会议称，将启动“十三五”规划起草程序，建立规划纲要起草领导机制。各部门要抓好各专项规划编制，细化实化《建议》提出的目标要求。（完） (发稿 宿泱韫；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”