美国个股：Valeant称减少与专项药房Philidor联系，以打消投资者顾虑

路透10月30日 - 制药商Valeant Pharmaceuticals International 周五表示，正减少与专项药房Philidor Rx Services之间的联系，希望借此打消投资者对其业务行为的顾虑。此前该药房被指帮助Valeant虚抬营收。

但这一消息未能止住Valeant股价跌势，该股周五继续重挫15.9%，即便Bill Ackman对投资者表示，该股被“严重低估”。Bill Ackman旗下的对冲基金持有该公司6.3%的股份。

Valeant表示将加大对这一问题的内部调查力度，让一名曾任职于美国司法部的外部律师加入调查团队。

该公司于两周前披露，正接受美国政府针对其患者帮助计划、药品定价与销售行为的调查，并招致来自投资者越来越大的压力。

颇有影响力的卖空机构--香椽(Citron Research)在10月20日发布的报告中，率先披露了该公司与Philidor之间的联系，称Valeant利用Philidor虚抬营收。而Valeant则否认存在任何过错。

该公司在多个问题上受到攻击，其股价自9月以来已下跌过半。美国检方也在调查其药品定价问题。

Valeant直到最近还是最受投资者青睐的保健类股之一，得益于以并购推动业绩迅速增长的业务模式。该公司从市场宠儿迅速堕落为众矢之的，令ValueAct Partners以及Pershing Square这两家美国知名维权投资基金也备感压力。(完) (编译 徐文焰；审校 陈宗琦)