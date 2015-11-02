美国经济：小型企业借贷9月小幅升至140.4--PayNet

路透11月2日 - 周一公布的指数显示，美国小型企业9月增加了举债。这表明有更多公司押注未来几个月家庭支出将有所增加。

9月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数小幅升至140.4，8月下修至135.6。该指数较上年同期上升11%，小型企业借贷主要集中在交通运输、仓储、建筑、住宿、食品、医疗保健以及地产等领域。

“消费者，消费者，还是消费者，”PayNet总裁Bill Phelan表示。“这种高于均值的增长趋势意味着小型企业将在今年第四季度给国内生产总值(GDP)的增长带来实质贡献。”

该指数6月创纪录新高；从历史上看，小企业借贷指数同未来两到五个月的美国国内生产总值(GDP)增长相关联。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周表示，将依据实现2%通胀率和完全就业目标的实际和预测进展，在12月决定是否升息。

很多官员认为，若经济增长率达到2%或更高，将足以促使目前5.1%的失业率进一步下降。

亚特兰大联邦储备银行目前预计，当前季度美国经济增幅将达到2.5%左右。

PayNet另外公布的数据显示，9月拖欠超过30天的贷款比重为1.45%，前月为1.44%。

PayNet向250家以上美国主要贷款机构搜集实时贷款信息，包括贷款发放以及违约等。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)