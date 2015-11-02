台湾债市：早盘交投急冻，观望美联储主席叶伦讲话

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月2日 - 台湾公债次级市场周一交投急冻，开盘逾一小时仅10年券104/12R期 成交1支。交易商表示，对于前景不确定性偏高，只能观望等待周三美联储主席叶伦的讲话以及下周二104/12R的标售。
交易员指出，在预期美联储(FED)12月升息机率升高后，市场审慎等待叶伦是否会有更明确的说法，此外，本周五美国也要公布非农数据，这也是推敲年底是否升息的主要依据，在这些变数厘清前，债市交投料将冷清。
〞等周五非农或下周二标债，本周就这样了。〞一位证券商交易主管表示。
另一证券商交易主管则称，台债虽有筹码、资金以及降息预期等偏多题材，但外在不确定性，以及股市偏强仍干扰市况，因此一动不如一静，等变数厘清后再决定操作方向不迟。
交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.775-0.795%；10年公债104/12R期则在1.18-1.20%。
本地时间10:31时，10年券104/12R期跌0.7基点报1.1900%。五年券104/13期尚未成交。
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”