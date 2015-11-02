台湾债市：早盘交投急冻，观望美联储主席叶伦讲话

路透台北11月2日 - 台湾公债次级市场周一交投急冻，开盘逾一小时仅10年券104/12R期 成交1支。交易商表示，对于前景不确定性偏高，只能观望等待周三美联储主席叶伦的讲话以及下周二104/12R的标售。

交易员指出，在预期美联储(FED)12月升息机率升高后，市场审慎等待叶伦是否会有更明确的说法，此外，本周五美国也要公布非农数据，这也是推敲年底是否升息的主要依据，在这些变数厘清前，债市交投料将冷清。

〞等周五非农或下周二标债，本周就这样了。〞一位证券商交易主管表示。

另一证券商交易主管则称，台债虽有筹码、资金以及降息预期等偏多题材，但外在不确定性，以及股市偏强仍干扰市况，因此一动不如一静，等变数厘清后再决定操作方向不迟。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.775-0.795%；10年公债104/12R期则在1.18-1.20%。

本地时间10:31时，10年券104/12R期跌0.7基点报1.1900%。五年券104/13期尚未成交。

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