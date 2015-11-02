美国个股：美国银行已以3.35亿美元和解抵押贷款及MERS相关诉讼

路透纽约10月30日 - 美国银行 已以3.35亿美元和解一项联邦诉讼，该诉讼指控其误导股东对风险抵押证券的曝险及仰赖抵押贷款电子登记系统(MERS)。

该美国排名第二大的银行在周五提交的季报中揭露该与美国证券交易委员会(SEC)和解的案子。该行表示，截至6月30日止已为该和解案提拨足够的储备，但仍需最终的文件和法院审批。

宾州公立学校员工退休系统为首的股东们，指控他们在2009年和2010年遭到误导买进美国银行股票。

美国银行发言人尚未立即就置评要求回覆。该退休基金及其内部律师也无法立即回覆。该基金的外部律师则不愿置评。