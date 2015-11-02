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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨，受中国10月PMI好于预期推升

0150 GMT

* 澳元/美元由0.7132跳升至0.7150，受中国10月财新制造业PMI表现较好提振

* 该数据10月为48.3，好于预估的47.5，也较9月的47.2上扬

* 政策宽松明显对中国小型企业起到扶助作用

* 不过涨势受限，因为0.7150有卖压，与周五纽约市场相仿

* 阻力位于0.7382/0.7067走势38.2%回档处0.7187

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦; 审校 龚芳)

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