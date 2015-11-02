《汇市简讯》澳元/美元跳涨，受中国10月PMI好于预期推升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0150 GMT
* 澳元/美元由0.7132跳升至0.7150，受中国10月财新制造业PMI表现较好提振
* 该数据10月为48.3，好于预估的47.5，也较9月的47.2上扬
* 政策宽松明显对中国小型企业起到扶助作用
* 不过涨势受限，因为0.7150有卖压，与周五纽约市场相仿
* 阻力位于0.7382/0.7067走势38.2%回档处0.7187
(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”