《路透晚报》--11月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：多措并举促中高速增长，加大定向调控力度--国务院

中国国务院在五中全会闭幕后召开党组会议称，要多措并举，促进经济中高速增长，坚持在区间调控基础上加大定向调控力度，扩大有效投资和消费，稳定外贸发展，保持经济运行在合理区间。

--中国数据：10月财新制造业PMI小幅回升，稳增长政策逐渐发挥效应

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

--中国经济：发改委批复新建郑州至周口至阜阳高铁，投资总额427亿元

中国国家发展和改革委员会周一发布关于新建郑州至周口至阜阳高速铁路 可行性研究报告的批复，项目总投资427.2亿元人民币，以完善中部地区铁路网布局，强化西北与华东地区快速客运通道，促进区域经济协调发展。

--投行观点：上调中国今年经济增速预测至6.9%，明年料再降息一次--中金

中国国内大型投行--中金公司宏观团队最新报告称，上调中国今明两年经济增速预测至6.9%和6.8%，此前为6.8%和6.6%；并预计明年上半年央行还将对称降息一次，全年可能下调存款准备金率共600个基点。

【金融】

--中国央行：10月提供705.37亿元抵押补充贷款，对象扩至三大政策性银行

中国央行周一公告称，从10月起，将抵押补充贷款(PSL)的对象在此前国家开发银行基础上新增中国农业发展银行和中国进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。

--香港金融：外汇基金第三季投资亏损638亿港元，历来最差--金管局

香港金融管理局（HKMA）周一称，截至9月底止第三季外汇基金录得投资亏损638亿港元，按季由盈转亏，也是自2001年有纪录以来最差季度。

--《台湾利率预测》11月短票利率料在0.39-0.41%，进一步大降机率低

台湾货币市场资金调度人士周一指出，在市场资金续呈浮滥，发票量未能明显扩增之下，料僧多粥少情况不易改变，11月短票利率仍有望微幅下降，预估在0.39-0.41%间。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，配置需求仍有释放空间

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，在获利回吐打压下，债市的火爆行情暂歇，二级现券短期进入僵持走势，不过目前仍处“资产荒”大背景下，一级市场配置需求难有明显降温，预计明日新债定位仍会略低于二级水平。

--《中国债市每日综述》PMI未给现券带来方向，五年国债期货成交创新高

财新10月制造业PMI小幅回升，也未给中国银行间债市带来新的方向，周一现券和利率互换(IRS)继续盘整。国债期货虽然收盘也变化不大，但五年品种成交量突破7万手，创下上市以来新高。

--新债招标：广东3-10年一般地方债利率较下限上浮10bp--业内人士

业内人士周一透露，中国广东省上午招标的三年、五年、七年和10年期一般地方债，中标利率均较下限上浮10个bp(基点)。四期债中标利率依次为2.83%、2.96%、3.12%和3.12%，对应投标倍数为2.07倍、1.90倍、1.92倍和1.92倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期午盘扩大跌幅至逾250点，疑似干预未现购汇盘释出

继上周五大涨近400点后，人民币兑美元即期周一大幅走跌，午盘进一步扩大跌幅至逾250点，回吐上日多数涨幅。交易员指出，主因疑似干预未出现，购汇盘释出，加上上周五的美元空头止损。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌，逢高兑现情绪持续压制大盘

中国股市沪综指周一收挫1.7%连二日下跌，上海A股成交额创近一个月新低。分析师指出，今日大盘受管理层加大打击内幕交易消息影响低开，盘中一度冲高后再度回落。PMI数据对短期市场情绪有所影响，今日消费类个股较活跃，但投资者根据三季报业绩调整持仓和部分逢高兑现情绪仍对市场形成压力。

--中国证券：泽熙投资徐翔等被警方调查，因涉嫌非法获取内幕消息--新华

新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。

--中国证券：上海公安机关侦破伊世顿公司操纵期指案，非法获利逾20亿

新华社周日晚报导称，经过三个多月的侦查,公安部指挥上海公安机关侦破一起特大操纵期货市场犯罪案件；犯罪嫌疑人以贸易公司为掩护在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿元人民币。

--中国反腐：东风汽车公司总经理朱福寿涉嫌严重违纪，接受组织调查

中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中国证券：前三季上市公司业绩明显回探，净利润仅同比微增1.46%--报载

上海证券报周一报导称，中国沪深两市2,800家上市公司前三季度合计创造净利润1.99万亿元，同比微增1.46%，而上半年合计净利润的同比增幅为8.66%。在中国宏观经济增速放缓的大背景下，中国股市上市公司整体营收及业绩增速出现明显回探。

--中国房地产：10月百城住宅均价同环比连续三月上涨，楼市“银十”再发力

中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅 均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。

--半导体产业：紫光集团称若台湾法令允许，愿促旗下公司与联发科合并--媒体

中国大陆紫光集团董事长赵伟国周日接受台湾本地媒体专访时表示，若台湾的法令能够开放两岸半导体业合作，则可创造双赢，紫光集团愿促进旗下公司与台湾的半导体大厂--联发科合并。

--中港证券：沪港通北向交易10月总成交按月下降13%，净流量由正转负

香港联交所最新资料显示，10月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降13%，净流量由正转负。

--中国个股：平安拟斥资逾80亿部分要约收购上海家化，进一步强化控股权