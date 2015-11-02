美国经济：薪资增长疲弱对未来通胀没有很大影响--旧金山联储论文

路透旧金山11月2日 - 根据美国旧金山联邦储备银行周一发布的论文，薪资在预测通胀方面没有什么用处。这凸显出为何尽管薪资增长陷于低档，美国央行人士今年也可能升息。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦曾表示，她关注薪资以研判就业市场的健康状况。同时，众多经济学文献表明，短期内薪资并不会提供多少关于通胀走向的信息，周一发布的这篇论文也是如此。

“薪资对物价的预测作用很弱，表明不管近期薪资状况如何，通胀率可能意外上升或下降，”旧金山联储经济学家Rhys Bidder在论文中写道。

实际上，不包括薪资参数的经济模型在预测通胀方面通常要比包括薪资的模型更准确。

Bidder在论文中指出，如果人们拥有更多现金后，愿意增加日常开支，那么薪资增加就可以推动通胀上升；但薪资增加也可能只是减少企业获利，从而对通胀造不成很大影响。

“人们不应该从近期薪资数据对未来通胀路径做过多推断，”他写道。(完)