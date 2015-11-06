《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月2日-6日)中国重要财经新闻：

【政经】

--两岸关系：两岸领导人〞习马会〞提振金融市场信心，但未必能有实质进展

两岸关系见重大突破。两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

--中国经济：十三五年均增速至少达6.5%，方能实现两个“翻一番”--习近平

中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

--中国经济：十三五要迈向中高端水平，释放经济中高速增长潜力--总理

中国国务院总理李克强周五撰文称，就十三五（2016-2020年）规划建议做出阐述称，保持经济中高速增长是长期任务，未来五年需保持年均经济增长6.5%以上，为此应通过转型升级使产业迈向中高端水平，努力释放经济潜在增长率。

--中国经济：深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制--国务院

中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。继续发挥存贷款基准利率的参考和指引作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，理顺政策利率向债券、信贷等市场利率传导渠道，形成市场收益率曲线。

--中国经济：“十三五”有条件保持中高速增长，稳增长仍是首位--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周二表示，国内经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在“十三五”期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。

--《综述》布局十三五，中国高举创新利剑冀跨越中等收入陷阱

经济总量已突破10万亿美元的中国正站在经济和社会转型的十字路口，面对经济下行压力仍大的现实，区域经济发展的巨大差异，如何跨越中等收入陷阱正是其未来五年发展面临的最大挑战。

--中国政策：以管资本为主加强国资监管，改组组建国资投资、运营公司

中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。

--中国经济：将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，将加快推进内贸流通现代化，将内贸流通打造成经济转型发展的新引擎、资源优化配置的新动力、大众创业就业的新平台。推动中国从流通大国向流通强国迈进。

--中国贸易：今年出口料基本与上年持平，进口将大幅下降--商务部报告

中国商务部发布报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降；但从全球范围看，中国对外贸易发展状况相对较好，降幅低于全球贸易平均降幅，也低于大多数主要经济体的外贸降幅。

--中国经济：今年工业运行平稳没有大起大落，增速料能保持在6%以上--工信部

中国工信部部长苗圩周四表示，今年国内工业运行大体保持平稳，没有出现大起大落的波动；随着政策效果陆续显现，预计全年规模以上工业增加值增速可以保持在6%以上。

--中国数据：10月财新制造业PMI小幅回升，稳增长政策逐渐发挥效应

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

--中国数据：10月财新服务业PMI反弹至三个月高点，经济显露企稳迹象

新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

--《焦点》中国经济放缓，企业重新思考与中国的关系

中国经济放缓正迫使跨国企业把中国经济看成更像是一个发达市场，不再为了增长而猛冲，反而专注在优质业务，或者藉由投资员工来改善生产力。

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【金融】

--中国央行：10月提供705.37亿元抵押补充贷款，对象扩至三大政策性银行

中国央行周一公告称，从10月起，将抵押补充贷款(PSL)的对象在此前国家开发银行基础上新增中国农业发展银行和中国进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。

--全球金融：中国正式申请加入欧洲复兴开发银行，12月中或作出决定

欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。

--中国金融：不会统一下调拨备红线，或对个别银行实施差别管理--银监会

中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，9月末商业银行不良贷款率升至1.59%；目前，有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。

--《特写》中国证券类信托繁华落尽是深秋，末路转型考验从业者

在天气转凉的深秋时节，上海一家信托公司高管孙总仍要频繁奔波于银行和企业之间，寻找一些新业务。他负责的资本市场业务今年经历与股市同步的荣枯转换之后，又因监管层叫停伞形信托的一纸禁令，陷入无米下炊的窘境。 ==========================================================================

【固定收益】

--《分析》中国公开市场保持低量操作，回购利率基准作用更凸显

随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场本周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

--中国债市：10月债券托管增量环比降近五成，基金增持明显减力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为33.38万亿元人民币，当月增加4,649亿元，增量较上月下降近五成，其中基金类机构的增持力度明显减弱。

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【外汇】

--全球金融：IMF称计划11月评估是否将人民币纳入SDR，但确切日期未定

国际货币基金组织(IMF)周三发布声明称，计划11月评估是否将中国人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，但具体日期尚未确定。

--《焦点》人民币国际化外交成果显赫，但企业心有疑虑

尽管国际货币基金组织(IMF)准备将人民币纳入储备货币篮子，人民币国际化进程取得重要外交成果，但外资企业愈发心存疑虑。 ==========================================================================

【证券/行业】

--中港证券：港交所与香港政府官员称深港通仍待监管机构“开绿灯”

香港交易及结算所有限公司（港交所）以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。而央行网站刊登的行长周小川有关“今年要推出深港通”的表述是摘自其5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

--中国个股：同方国芯拟定增筹资800亿元，为A股史上第二大再融资方案

中国同方国芯电子股份有限公司周四晚间宣布，拟定向增发筹资至多800亿元人民币。这是A股史上第二大再融资方案，仅次于中国平安最终未能实施的1,600亿元公开增发方案，也是A股市场最大的定向增发筹资方案。

--中国个股：私募大佬徐翔被抓引连锁反应，宁波中百实际控制人失联

中国知名私募基金经理--泽熙投资总经理徐翔被抓后，引起连锁反应。宁波中百周三公告称，与公司董事长徐峻以及实际控制人徐柏良暂时无法取得联系；而大恒科技公告称，受徐翔事件影响，公司定向增发计划存在不确定性。

--中国证券：前三季上市公司业绩明显回探，净利润仅同比微增1.46%--报载

上海证券报周一报导称，中国沪深两市2,800家上市公司前三季度合计创造净利润1.99万亿元，同比微增1.46%，而上半年合计净利润的同比增幅为8.66%。在中国宏观经济增速放缓的大背景下，中国股市上市公司整体营收及业绩增速出现明显回探。

--中国房地产：10月百城住宅均价同环比连续三月上涨，楼市“银十”再发力

中国指数研究院公布的10月百城新建住宅均价连续第三个月同比和环比双涨，且涨幅 均有扩大，易居一手房价格288指数亦双涨，显示在宽松政策的持续刺激下，中国楼市延续回暖的基调。

--中国能源：研究启动煤电联动机制，争取每月发布电煤价格指数--发改委

中国国家发改委价格司司长许昆林周四表示，今年以来，煤炭价格继续下降，发改委正在研究进一步完善煤电价格联动机制，并争取今后每月发布一次中国电煤价格指数。

--中国商品：中国原油期货合约可能推迟至明年推出--消息

石油行业消息人士表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。

--中国能源：成品油过剩产量到2020年将翻番，因开放炼油业--CNPC研究

据一份行业研究报告显示，受独立炼油商产量增加提振，到2020年中国每年过剩的柴油、汽油和煤油产量将较去年水平增加一倍，至近3,000万吨。

--中国贵金属：前三季度黄金产量同比增1.48%，消费量增7.83%--行业协会