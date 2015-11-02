金属期市：伦铜触及一个月低位，因中国制造业数据不佳

周日出炉的中国10月官方PMI为49.8，低于路透调查的预估中值为50，连续三个月在荣枯线以下，呈现胶着状态 ；引发外界担心尽管有一系列刺激举措出台，但第四季经济仍有失动能之虞。

美国9月消费者支出录得八个月来最小涨幅，因个人所得几无增长，表明国内需求在近期大幅增长后有所降温。

美国非农就业数据，可能是美联储是否进行2006年12月以来首次升息的关键，如果升息，将暗示美联储计划结束美元资金近乎零成本的时代。

欧盟统计局上周五公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期持平，预估亦为持平。

最新数据显示，截至10月27日止当周纽约商品期货交易所(COMEX)期铜投机客的净多仓增加1,197口至8,186口。

中国可能向全球市场出售更多的铝，提供其奋力挣扎的炼厂更便宜的电价，好让它们继续运作，这加深了其和美国与俄罗斯等国家对手之间益发升高的贸易紧张关系。(完)

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