《汇市简讯》新西兰元/美元触及日高，受中国PMI好于预期推动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元触及日内高位，受财新中国制造业PMI数据推升
* 该数据表现好于预期，令新西兰元由0.6770区域续涨至0.6785
* 新西兰元原已受到日内回补买盘推动，中国PMI的消息锦上添花
* 澳元/新西兰元在亚洲时段大多为卖盘，目前低点在1.0512
* 中国数据向好，澳元受益较大，回升至1.0530
* 10月从0.6614升至0.6899的38.2%费波纳奇回档位0.6790，为上档阻力(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”