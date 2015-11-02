《汇市简讯》新西兰元/美元触及日高，受中国PMI好于预期推动

0201GMT

* 新西兰元触及日内高位，受财新中国制造业PMI数据推升

* 该数据表现好于预期，令新西兰元由0.6770区域续涨至0.6785

* 新西兰元原已受到日内回补买盘推动，中国PMI的消息锦上添花

* 澳元/新西兰元在亚洲时段大多为卖盘，目前低点在1.0512

* 中国数据向好，澳元受益较大，回升至1.0530

* 10月从0.6614升至0.6899的38.2%费波纳奇回档位0.6790，为上档阻力(完)

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