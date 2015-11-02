日本股市：日经指数跌至一周半低点，因中国数据差强人意且美股走疲

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周一，一项民间调查显示，中国10月制造业活动连续第八个月萎缩，但由于出口订单回升，放缓势头有所减慢。
美国股市上周五受到令人失望的公司业绩拖累收低，对今日盘前日经指数期货走势造成打压。
“全球市场担忧引发抛盘，而市场倾向于对上周涨幅进行获利了结，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato称。
分析师称，中期而言，有关中国政府将推出经济刺激措施的预期料将为市场人气带来支撑。
出口类股下跌，本田汽车 跌1.5%，日产汽车 跌1.7%，Panasonic 跌2.2%。
川崎汽船 大跌8.1%，因中信里昂证券(CLSA)在该公司公布惨淡业绩结果后下调其股票评级。
东证股价指数 跌1.8%至1,530.02点；JPX-日经400指数 跌2.0%至13,726.12点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”