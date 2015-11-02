日本股市：日经指数跌至一周半低点，因中国数据差强人意且美股走疲

周一，一项民间调查显示，中国10月制造业活动连续第八个月萎缩，但由于出口订单回升，放缓势头有所减慢。

美国股市上周五受到令人失望的公司业绩拖累收低，对今日盘前日经指数期货走势造成打压。

“全球市场担忧引发抛盘，而市场倾向于对上周涨幅进行获利了结，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato称。

分析师称，中期而言，有关中国政府将推出经济刺激措施的预期料将为市场人气带来支撑。

出口类股下跌，本田汽车 跌1.5%，日产汽车 跌1.7%，Panasonic 跌2.2%。

川崎汽船 大跌8.1%，因中信里昂证券(CLSA)在该公司公布惨淡业绩结果后下调其股票评级。