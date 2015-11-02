台湾汇市：台币盘初实质汇价小贬，随亚币稍走弱

路透台北11月2日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价小幅走贬，汇银人士表示，盘初亚币包括韩元 和人民币 稍走弱，但幅度不大，外资方向不明。

汇银人士表示，盘初的交投并不算特别活络，尤其进入月初，出口商抛汇力道料稍小一些，部分交易员表示，盘初见到外资略微汇入，但量能不多。

〞经济不好，到年底台币要升不太容易，要再看韩元和人民币的走势，〞一位公股银行交易员说。

台湾央行总裁彭淮南周一称，今年第二季和第三季是经济低谷，第四季会好一点；而台湾并没有通缩的问题。 他也预估，今年台湾经济成长率在1%左右。

台币早盘实质交易区间落在32.471-32.509；上日在32.530-32.581。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.460/32.480，上日收在32.450。

本地时间1015时，韩元兑美元 报1,141.3，上日收在1,140.1；中国人民币兑美元 则报开盘报6.3200元，上日收报6.3175元，台币则升3.22角报32.480。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.440-32.550

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