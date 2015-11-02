香港已公布经济指标--2015/11/2

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年8月 零售销售值 -5.4 -2.9 +3.5 2015年8月 零售销售量 -0.2 +1.8 +2.8 2015年9月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.4 +6.6 2015年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.1 +3.0 +12.3 2015年第二季 本地生产总值(GDP) +2.8 +2.4 +2.0 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年7-9月% 15年6-8月% 14年7-9月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2015年9月 贸易赤字／盈余 -36.38 -25.07 -50.37 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........