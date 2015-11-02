全球金融：钯金和铂金ETF出现有记录以来最大单月流出规模

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 路透追踪的铂金ETF持仓下降16万盎司
* 本月钯金ETF持仓量下降20.7万盎司
* 两种金属的ETF持仓量触及2014年年初以来最低
路透伦敦10月30日 - 路透追踪的铂金和钯金交易所上市基金(ETF)料将录得2010年有记录以来最大单月流出规模，今年稍早这两种贵金属价格跌至多年低点。
10月迄今，ETF铂金持仓降幅略微超过16万盎司，持仓规模降至2014年年初以来最低223.2万盎司。
钯金ETF外流206,831盎司，总持仓量亦降至2014年年初以来最低。
NewPlat和其他基金，包括ETF Securities、Zurich Cantonalbank和GAM运营的基金本月也出现外流；之前铂金价格跌至2009年年初以来最低，因大众排放门丑闻引发了柴油车市场增长放缓的忧虑。l
铂金广泛用于催化转换器，特别是柴油发动机的转换器。
“大众排放门事件对柴油的宣传不利，这或将使部分人士认为，铂金的长期前景不像原来想象的那么好，”麦格理分析师Matthew Turner表示。
“钯金方面，我认为主要是人们对今年稍早的价格跌势感到意外，并由此而感到不安。价格一旦反弹回来，他们可能就会认为是出脱离市的好时机了。”
今年8月现货钯金 触及2010年9月以来的最低，报每盎司518美元，之后反弹至每盎司672美元。现货铂金 报986.50美元，远离本月低点每盎司888美元。
分析师称，这种反弹使一些不再抱幻想的投资者获得套现离市的机会。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。