中国货币市场：大行供给充裕回购利率近持稳，资金预期乐观短期暂无忧

路透上海11月2日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 变化不大。交易员表示，月初资金宽松无忧，同时场内需求亦较月末稳步回落，不过大行充足稳定供给提供保障，机构均表示料短期资金面基本无忧。

他们并称，经济基本面下行压力决定政策宽松基调一时难改，目前暂关注本周公开市场逆回购操作动向如何。

“感觉比上周松，需求也不多，很早就平了头寸，现在资金没什么好担心的吧，”上海一银行交易员称，只要央行宽松基调不变脸，回购利率感觉还会下一点，不过空间不太大了。

他并认为，目前看央行本周逆回购怎么操作，不过考虑到上周逆回购利率下调幅度不及预期，预计利率继续调低概率不大。

中国央行周一公告称，从10月起，将抵押补充贷款(PSL)的对象在此前国家开发银行基础上新增中国农业发展银行和中国进出口银行，10月向其提供抵押补充贷款共705.37亿元人民币，利率为2.85%。

“PSL非国开也可以拿，就是一直在说的动用多种工具稳定流动性嘛，”上海另一银行交易员认为，前期“双降”后流动性有了保障，而且陆续还有财政存款的投放提供补充，资金面很宽松，甚至不排除接下来机构会出现一定程度减点出资的可能性。

上周央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。而本周一公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7573 1.7593 -0.20

七天 2.2978 2.2961 +0.17

14天 2.6173 2.6047 +1.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1050 1.6100 +49.50

七天 2.3050 1.7850 +52.00

14天 2.4300 1.7000 +73.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3300 2.3400 -1.00

14天 2.6300 2.6200 +1.00 Shibor

其中:隔夜 1.7930 1.7980 -0.50

七天 2.2910 2.2910 +0.00