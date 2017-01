韩国金融市场：韩股扳回早盘跌幅几近持平，韩元走软

韩元兑美元 报1,142.5,上周五国内市场收报1,140.1。

周日公布的官方调查显示,中国10月制造业连续第三个月萎缩,引发对中国经济可能仍缺乏动能的担忧。

周一公布的另一项民间调查显示,中国10月制造业活动连续第八个月下滑,反映出经济动能依然疲弱。

“中国第四季经济成长存在风险,除非中国政府推出重大刺激措施提振本国股市及经济,”Kiwoom Securities股票分析师Seo Myung-chan称。

CJ O Shopping Co Ltd 飙升10.8%,此前当地新闻报导称,韩国最大移动运营商--SK电讯(SK Telecom) 宣布将收购CJ HelloVision Co Ltd 。CJ HelloVision为CJ O Shopping母公司,是韩国最大有线电视公司。

外国投资者接近午时买超72亿韩元韩股。

韩国三年期公债12月合约 涨0.01点,报109.62。

0220GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,142.5 1,140.1

日圆/韩元 9.4868/941 9.4462

韩国公债期货 * 109.62 109.61

韩国综合股价指数 2,030.15 2,029.47

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价,请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价,请点选 (完)

