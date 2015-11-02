澳新汇市：两国货币交投谨慎，关注澳洲央行利率决定等本周重大事件

中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，但为连续三个月萎缩，引发中国经济动能可能仍在流失的担忧，尽管官方推出一连串刺激举措。

支撑位在上周五触及的一个月低点0.7068美元，阻力位在0.7187美元。澳元10月份结束了三个月跌势，月线上涨1.7%。

澳元兑日圆、兑英镑 都在一个月低点附近，澳元兑新西兰元 则触及六个月低点1.0478新西兰元。

在澳洲央行11月3日的会议前澳元可能会保持淡静。温和的通胀报告或推升有关该行可能降息的预期，但接受路透调查的分析师多数认为央行将按兵不动。

银行间利率期货<0#YIB:>显示，澳洲央行本周采取行动的可能性为38%，12月份采取行动的可能性为72%。

新西兰元兑美元 谨慎交投在0.6775美元水平，上周五尾盘报0.6762美元。新西兰元10月份上涨5.7%，为两年内最大月度涨幅。

分析师预计在全球乳品拍卖和本地就业数据公布之前，新西兰元本周交投依然波动较大。(完)

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