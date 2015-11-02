《全球汇市》美元下滑，因中国经济忧虑令投资者风险偏好消退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 涨0.3%至1.1031，维持上周自两个半月低位1.0896反弹的部分动能。
美元指数 下跌0.2%左右至96.753。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，10月27日止当周，美元净多仓跳升至216亿美元，此前一周美元为133.2亿美元。这是9月底以来最大规模的净多仓增幅。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1025 1.1005 0.18 -8.86 1.2097
美元/日圆 120.33 120.61 -0.23 0.73 119.68
欧元/日圆 132.66 132.75 -0.07 -8.65 144.78
美元/瑞郎 0.9873 0.9875 -0.02 -0.68 0.9941
英镑/美元 1.5430 1.5428 0.01 -0.92 1.5573
美元/加元 1.3069 1.3076 -0.05 12.49 1.1618
澳元/美元 0.7145 0.7137 0.11 -12.52 0.8168
新西兰元/美元 0.6785 0.6771 0.21 -12.98 0.7797
澳元/日圆 85.980 86.030 -0.06 -12.02 97.750
新西兰元/日圆 81.640 81.560 0.10 -12.68 93.310
英镑/日圆 185.67 186.07 -0.21 -0.09 186.38
澳元/新西兰元 1.0529 1.0504 0.24 0.57 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/孙国玉/张若琪/刘秀红；审校 于春红/龚芳/杜明霞/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”