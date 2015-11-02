《全球汇市》美元下滑，因中国经济忧虑令投资者风险偏好消退

欧元兑美元 涨0.3%至1.1031，维持上周自两个半月低位1.0896反弹的部分动能。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，10月27日止当周，美元净多仓跳升至216亿美元，此前一周美元为133.2亿美元。这是9月底以来最大规模的净多仓增幅。