中国债市动态：止盈压力犹存现券仍僵持，等待新做多因素现身

路透上海11月2日 - 中国银行间债市周一早盘现券仍僵持，盘初一度随国债期货走高略有走强，但之后期货冲高乏力，现券收益率走势亦收敛，IRS（利率互换）波幅亦甚小。

交易员指出，最新的PMI数据虽稍显改善，但依旧未脱离收缩区间，基本面暂时仍难有实质转暖，不过随着10月末央行“双降”后利好效应释放结束，债市短期缺乏进一步走强动能，料将在继续消化获利盘中等待新做多因素现身。

上海一银行交易员称，现券收益率早盘基本就在1-2个基点（bp）窄幅波动，“先下了一点，又回来一些，基本跟着国债期货吧，止盈盘蛮多，没什么利好，估计要在这个位置震荡一下了。”

他谈到，虽然今日财新PMI终值数据有所回暖，但在初值不再发布后，其数据有效性明显打了折扣，因此对市场影响也很有限；目前基本面还是偏弱，暂时看不到会有起色的势头。

今日公布的财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

而周日出炉的中国官方制造业PMI持平于上月的49.8，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低53.1，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.0675%/3.05%，上日尾盘为3.08%/3.05%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.45%/3.41%，上日为3.45%/3.40%。