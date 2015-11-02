中国航空：国产大型客机C919首架机在上海总装下线，计划明年首飞

路透北京11月2日 - 新华社周一报导称，中国自主研制的国产大型客机C919首架机在中国商飞公司新建成的总装制造中心浦东基地厂房内正式下线，计划于2016年首飞。目前C919大型客机国内外用户数量为21家，总订单数达到了517架。

报导称，这不仅标志着C919首架机的机体大部段对接和机载系统安装工作正式完成，已经达到可进行地面试验的状态，更标志着C919大型客机项目工程发展阶段研制取得了阶段性成果，为下一步首飞奠定了坚实基础。

“根据工程发展阶段计划安排，C919大型客机项目后续还将开展航电、飞控、液压等各系统试验、机载系统集成试验和全机静力试验；首架机作为试飞飞机，首飞前需要完成系统调试、试飞试验设备和仪器安装等工作，计划于2016年首飞。”中国商飞公司董事长金壮龙称。

C919大型客机是中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机，于2008年开始研制，基本型混合级布局158座，全经济舱布局168座、高密度布局174座，标准航程4,075公里，增大航程5,555公里。

据统计，国内有22个省份、200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了C919大型客机研制，包括宝钢在内的16家材料制造商和54家标准件制造商成为大型客机项目的供应商或潜在供应商。