台湾资管：劳动基金运用局10月获利逾500亿台币，创成立以来新高

路透台北11月2日 - 管理逾3兆台币的台湾劳动基金运用局周一表示，10月因市场回温令基金收益大幅进帐，单月获益逾500亿台币，创成立以来新高，今年基金累积获益也转正为获利逾140亿元。

惟劳动基金运用局指出，近期无论本地、海外经济成长研究机构，多分别下修今、明二年经济成长预测，且在面临中国经济疲弱、全球通缩蠢蠢欲动及美国升息时程不确定性等影响下，基金操作与管理难度提升。运用局未来仍将秉持稳健投资原则，以获取长期稳健基金收益。

劳动基金运用局也被亚洲投资人杂志(AsianInvestor)评选为今年的最佳公共退休基金管理机构。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)