台湾资管：劳动基金运用局10月获利逾500亿台币，创成立以来新高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月2日 - 管理逾3兆台币的台湾劳动基金运用局周一表示，10月因市场回温令基金收益大幅进帐，单月获益逾500亿台币，创成立以来新高，今年基金累积获益也转正为获利逾140亿元。
惟劳动基金运用局指出，近期无论本地、海外经济成长研究机构，多分别下修今、明二年经济成长预测，且在面临中国经济疲弱、全球通缩蠢蠢欲动及美国升息时程不确定性等影响下，基金操作与管理难度提升。运用局未来仍将秉持稳健投资原则，以获取长期稳健基金收益。
劳动基金运用局也被亚洲投资人杂志(AsianInvestor)评选为今年的最佳公共退休基金管理机构。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”