中国汇市：人民币大贬200点回吐半数上日涨幅，交投谨慎待监管层指引

路透北京11月2日 - 人民币兑美元即期 周一早盘低开低走，大幅走贬200点，基本抹去上周五的一半涨幅，与中间价劲升逾300点背道而驰。交易员指出，经过上周末强势上涨，市场交投偏谨慎，都在等着监管层的态度，不过今日疑似央行干预力道较小，市场上美元空头回补力道推动人民币走弱。

交易员指出，上周五的时候疑似干预很强烈，推动市场强劲上涨，今天一旦监管层干预弱化，市场有些没有方向，成交比较清淡。不过估计在人民币纳入特别提款权（SDR）评估之前，人民币汇率仍维持强势。

“现在就是等啊，等着央妈什么时候出手，...最近人民币相当强势，估计SDR之前也会比较强吧。”一外资行交易员指出。

不过，在中国经济面临下行压力下，短期在岸和离岸汇价CNH 料难现趋势性升值。上周后两天人民币在岸和离岸汇价强势升值，并逐步靠拢，甚至一度出现倒挂后，本周一在岸和离岸汇价基本趋同，呈现同步走弱势头，价差仅几十个点子。

数据也难以提供人民币强势的理由。财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

周日出炉的中国官方制造业PMI持平于上月的49.8，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低53.1，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。

北京时间12:19，人民币兑美元 即期报6.3374元，上日收报6.3175元。今日人民币兑美元中间价 报6.3154元，上日中间价为6.3495元。人民币兑美元即期成交额 为64.8亿美元，上日半日为92亿美元。

全球汇市方面，美元周一在亚洲时段小幅下跌，因在中国制造业数据不佳的情况下，投资者风险偏好消失。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3305。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5050/5100元, 上日尾盘为6.4855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3440/48元, 上一交易日尾盘报6.3218元。