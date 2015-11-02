中国汇市：人民币大贬200点回吐半数上日涨幅，交投谨慎待监管层指引

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京11月2日 - 人民币兑美元即期 周一早盘低开低走，大幅走贬200点，基本抹去上周五的一半涨幅，与中间价劲升逾300点背道而驰。交易员指出，经过上周末强势上涨，市场交投偏谨慎，都在等着监管层的态度，不过今日疑似央行干预力道较小，市场上美元空头回补力道推动人民币走弱。
交易员指出，上周五的时候疑似干预很强烈，推动市场强劲上涨，今天一旦监管层干预弱化，市场有些没有方向，成交比较清淡。不过估计在人民币纳入特别提款权（SDR）评估之前，人民币汇率仍维持强势。
“现在就是等啊，等着央妈什么时候出手，...最近人民币相当强势，估计SDR之前也会比较强吧。”一外资行交易员指出。
不过，在中国经济面临下行压力下，短期在岸和离岸汇价CNH 料难现趋势性升值。上周后两天人民币在岸和离岸汇价强势升值，并逐步靠拢，甚至一度出现倒挂后，本周一在岸和离岸汇价基本趋同，呈现同步走弱势头，价差仅几十个点子。
数据也难以提供人民币强势的理由。财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。
周日出炉的中国官方制造业PMI持平于上月的49.8，表明随着政策逐步落地，经济增长保持趋稳态势，不过官方非制造业PMI创近七年来新低53.1，表明经济需求偏弱局面并未根本改变，稳增长政策措施仍需抓紧落实。
北京时间12:19，人民币兑美元 即期报6.3374元，上日收报6.3175元。今日人民币兑美元中间价 报6.3154元，上日中间价为6.3495元。人民币兑美元即期成交额 为64.8亿美元，上日半日为92亿美元。
全球汇市方面，美元周一在亚洲时段小幅下跌，因在中国制造业数据不佳的情况下，投资者风险偏好消失。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3305。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5050/5100元, 上日尾盘为6.4855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3440/48元, 上一交易日尾盘报6.3218元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”