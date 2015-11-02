全球金属：中国料将向全球市场出口更多铝产品，有加剧贸易摩擦之虞

**纪录低位**

来自新加坡的一家全球性贸易公司的消息人士称，中国市场过剩的供应带来出口压力，或会加剧与美国铝业(Alcoa) 和海德鲁(Norsk Hydro) 等全球生产商的竞争。

中国铝价在10月多数时间连创纪录低位，今年以来累计跌逾20%，接近每吨10,000元人民币(1,578美元)。全球价格为每吨1,475美元。

降价是因为中国此前称，计划年内第二次下调电力批发(趸售)价格，此举料将进一步降低铝生产商的生产成本。

AZ China预估，随着电力、阳极碳和氧化铝成本的下降，中国铝生产的月均成本为每吨13,000元人民币左右，为至少五年来的最低水准。

由于一些综合性生产商在其他领域实现获利，而且地方政府为提振就业和经济成长给当地企业提供补贴，过剩铝产能的关闭速度较为缓慢。

业内消息人士称，中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司已暂停关闭最大炼厂计划，因地方政府提供了电价下调优惠。

该公司之前曾计划在两周前关闭该炼厂。