全球金属：中国料将向全球市场出口更多铝产品，有加剧贸易摩擦之虞

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**纪录低位**
来自新加坡的一家全球性贸易公司的消息人士称，中国市场过剩的供应带来出口压力，或会加剧与美国铝业(Alcoa) 和海德鲁(Norsk Hydro) 等全球生产商的竞争。
中国铝价在10月多数时间连创纪录低位，今年以来累计跌逾20%，接近每吨10,000元人民币(1,578美元)。全球价格为每吨1,475美元。
降价是因为中国此前称，计划年内第二次下调电力批发(趸售)价格，此举料将进一步降低铝生产商的生产成本。
AZ China预估，随着电力、阳极碳和氧化铝成本的下降，中国铝生产的月均成本为每吨13,000元人民币左右，为至少五年来的最低水准。
由于一些综合性生产商在其他领域实现获利，而且地方政府为提振就业和经济成长给当地企业提供补贴，过剩铝产能的关闭速度较为缓慢。
业内消息人士称，中国最大铝生产商--中国铝业股份有限公司已暂停关闭最大炼厂计划，因地方政府提供了电价下调优惠。
该公司之前曾计划在两周前关闭该炼厂。
国泰君安期货研究员王蓉估计，到2015年底，在3,700万-3,800万吨的总产能中，仅能关停200万吨。(完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”