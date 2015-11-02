台湾股市：收高守稳月线摆脱四连跌，无视中国疲弱数据有机会反弹

路透台北11月2日 - 台湾股市周一收升，结束先前连四日跌势。分析师指出，中国的数据疲弱，今日亚股涨跌互见，台股因上周已领先走弱，今日仍守稳月均线之上，有机会持续反弹。

台湾加权股价指数 收升0.71%，报8,614.77点，月线目前在8,579.38点；今日成交初值 为777.36亿台币，上交易日修正后为871.41亿。

〞中国经济数据虽然差，但台股利空不跌，因为上周也已经先跌了，〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。

简伯仪指出，台股先前反弹至高位下跌，政策面上来说，目前多空交错，不过上有压力、下也有支撑，预估本周的交易区间在8,500-8,770的半年线之间整理。

新光投信协理谢学云则表示，外资近期连续四天卖超，近期本地资金较捧场股市。国际消息面上，欧洲央行暗示12月有再宽松的可能性，这料令资金续松，市场有恃无恐。