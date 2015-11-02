台湾股市：收高守稳月线摆脱四连跌，无视中国疲弱数据有机会反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月2日 - 台湾股市周一收升，结束先前连四日跌势。分析师指出，中国的数据疲弱，今日亚股涨跌互见，台股因上周已领先走弱，今日仍守稳月均线之上，有机会持续反弹。
台湾加权股价指数 收升0.71%，报8,614.77点，月线目前在8,579.38点；今日成交初值 为777.36亿台币，上交易日修正后为871.41亿。
〞中国经济数据虽然差，但台股利空不跌，因为上周也已经先跌了，〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方，也说明面临产能过剩和需求疲弱的双重挤压，制造业仍压力重重。
简伯仪指出，台股先前反弹至高位下跌，政策面上来说，目前多空交错，不过上有压力、下也有支撑，预估本周的交易区间在8,500-8,770的半年线之间整理。
新光投信协理谢学云则表示，外资近期连续四天卖超，近期本地资金较捧场股市。国际消息面上，欧洲央行暗示12月有再宽松的可能性，这料令资金续松，市场有恃无恐。
本地时间1342，MSCI亚太明晟指数 跌0.34%，韩股 升0.18%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”