香港个股：瀚华金控斥六千万元参股山东金融资产交易中心，占30%股权

路透香港11月2日 - 中国中小微企信用担保及融资方案供应商--瀚华金控股份有限公司 周一称，该公司以6,000万元人民币参股山东金融资产交易中心公司，占30%股权。

据公告，金交中心与境内11家机构订立增资扩股协议，本次增资后，金交中心的注册资本将由5,000万元增加至2亿元。

金交中心是经山东省人民政府批准，由济南财经投资控股集团、信达创新投资、鲁银投资集团等多家大型企业共同发起设立的区域性金融市场交易平台，经营范围为金融资产交易服务及相关咨询、财务顾问服务。

瀚华金控表示，“增资体现了当地政府对本公司的高度认可与支持，有助于积极发挥本公司的核心优势。”公司并称，其副总裁王大勇获提名为金交中心董事会成员。

香港时间13:01，该股跌1.9%，1.03港元。（完）

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