更新版 1-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月2日

(新增更多内容) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *安徽能源集团 50 10 9 11/3簿记建档 建设银行 AAA(联合资信)11/4 11/5

兴业银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *七匹狼 4 0.5 9 11/3簿记建档 兴业银行 AA(中诚信) 11/4 11/5

中国银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *浙江能源集团 100 10 6 11/3簿记建档 建设银行 AAA 11/4 11/5

中信银行 ======================================================================================= *北京首都 150 18 3 11/3-11/4簿记 中信银行 AAA(联合资信)11/5 11/6 旅游集团 AA+(中债资信) ======================================================================================= *山西杏花村 20 8 9 11/3簿记建档 交通银行 AA+(联合资信)11/5 11/6 汾酒集团 建设银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *正泰集团 50 5 9 11/3簿记建档 农业银行 AA+(联合资信)11/5 11/6

中国银行 A+(中债资信) ======================================================================================= *长江三峡集团 200 50 9 11/3-11/4簿记 中国银行 AAA 11/5 11/6

民生银行 ======================================================================================= *广西西江 50 5 9 11/3簿记建档 中国银行 AA(大公国际) 11/4 11/5 开发投资集团 光大银行 A+(中债资信) ======================================================================================= 中国中车 120 10 1 11/2-3簿记 交通银行 AAA 11/4 11/5 (第四期) ======================================================================================= 中国中车 120 20 1 11/2-3簿记 建设银行 AAA 11/4 11/5 (第五期) 工商银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *现代投资 20 15 12 11/5簿记建档 国开行 AA+ 11/6 11/7

======================================================================================= *新疆天恒基 4 4 12 11/9簿记建档 浦发银行 AA 11/11 11/12 投资集团 ======================================================================================= *国祯环保 1.5 1 12 11/9簿记建档 兴业银行 AA- 11/10 11/11 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 11/3簿记建档 浦发银行 AAA 11/4 11/5

建设银行 ======================================================================================= 河北钢铁集 80 20 12 11/3簿记建档 建设银行 AAA 11/4 11/5

工商银行 ======================================================================================= 重庆渝富资产 30 10 12 11/3簿记建档 光大银行 AAA 11/4 11/5 经营管理集团 ======================================================================================= 桐乡城市 20 6 12 11/3-4簿记 中信银行 AA 11/5 11/6 建设投资 浙商银行 ======================================================================================= 福建三安集团 21 12 12 11/3-4簿记 国开行 AA 11/5 11/6

浦发银行 ======================================================================================= 烟台港集团 15 8 12 11/4簿记建档 交通银行 AA 11/6 11/9 ======================================================================================= 杭州实业 43 13 12 11/4簿记建档 兴业银行 AA+ 11/5 11/6 投资集团 ======================================================================================= 沈阳机床集团 14 3 12 11/4簿记建档 浦发银行 AA 11/6 11/9 ======================================================================================= 东吴证券 30 5 3 11/4招标 浦发银行 AA+ 11/5 11/6

江苏银行 ======================================================================================= 东方证券 66 16 3 11/4招标 浦发银行 AAA 11/5 11/6

兴业银行 ======================================================================================= 北京市政路桥 4 4 12 11/4-5簿记 中信银行 AA 11/6 11/9

北京银行 ======================================================================================= 中国复合 10 5 12 11/4-5簿记 北京银行 AA 11/6 11/9 材料集团 ======================================================================================= 北京城市 40 10 12 11/4-5簿记 北京银行 AAA 11/6 11/9 排水集团 ======================================================================================= 浙江新澳实业 3 2 12 11/4-5簿记 中信银行 AA- 11/6 11/9 ======================================================================================= 厦门市政集团 20 4 12 11/6簿记建档 国开行 AAA 11/9 11/10

兴业银行 ======================================================================================= 四川峨胜 7 4 12 11/6簿记建档 民生银行 AA 11/9 11/10 水泥集团 ======================================================================================= 南京河西新城区 17 14 12 11/5簿记建档 兴业银行 AA+ 11/6 11/9 国资经营控股集团 ======================================================================================= 山西天然气 10 1 12 11/5簿记建档 北京银行 AA+(中诚信)11/6 11/9

民生银行 AA(新世纪) ======================================================================================= 苏州吴江城市 4 4 12 11/5-6簿记 中信银行 AA+ 11/9 11/10 投资发展 ======================================================================================= 三江化工 6 6 12 11/5-6簿记 中信银行 AA- 11/9 11/10 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *中国建筑 50 20 5 11/5簿记建档 中国银行 AAA 11/9 11/10

中信证券 ======================================================================================= *华侨城集团 100 25 永续 11/9簿记建档 建设银行 AAA 11/10 11/11

(每五年重置一次利率) 工商银行 ======================================================================================= *顺发恒业 12 12 3 11/9簿记建档 光大银行 AA 11/11 11/12 ======================================================================================= *北京国有资本 30 30 5 11/9簿记建档 中国银行 AAA 11/11 11/12 经营管理中心 北京银行 ======================================================================================= 中国化工集团 30 30 5 11/2-3簿记 建设银行 AAA 11/4 11/5 ======================================================================================= 江苏新华报业 10 5 3 11/2-3簿记 交通银行 AA+ 11/4 11/5 传媒集团 招商银行 ======================================================================================= 江苏苏美达集团 5 5 永续 11/2-3簿记 北京银行 AA+ 11/4 11/5

(每三年重置利率) 民生银行 ======================================================================================= 三明城市建设 10 5 5 11/3簿记建档 招商银行 AA 11/5 11/6 投资集团 ======================================================================================= 哈尔滨物业 4 4 3 11/3簿记建档 浦发银行 AA- 11/5 11/6 供热集团 ======================================================================================= 东方集团 15 7.5 3 11/3簿记建档 民生银行 AA 11/4 11/5

======================================================================================= 江门建设集团 10 4 5 11/4簿记建档 光大银行 AA 11/5 11/6

国开行 ======================================================================================= 淮安开发控股 12 6 5 11/4簿记建档 民生银行 AA 11/5 11/6 ======================================================================================= 重庆商业集团 20 10 5 11/4簿记建档 浦发银行 AA 11/6 11/9 ======================================================================================= 长沙通程 5 5 3 11/4簿记建档 民生银行 AA- 11/5 11/6 实业集团 ======================================================================================= 青海国资 30 15 永续 11/4簿记建档 兴业银行 AAA 11/5 11/6 投资管理 (每五年重置利率) 国信证券 ======================================================================================= 中国石油集团 400 200 3 11/4-5簿记 工商银行 AAA 11/6 11/9

中国银行 ======================================================================================= 中国建材 60 30 3 11/4-5簿记 交通银行 AAA 11/6 11/9

光大银行 ======================================================================================= 兖矿集团 50 20 永续 11/4簿记建档 农业银行 AAA 11/6 11/9

(每三年重置利率) ======================================================================================= 浙江恒逸集团 17 10 3 11/5簿记建档 中国银行 AA 11/9 11/10

农业银行 ======================================================================================= 云南工业投资 20 10 永续 11/5簿记建档 国开行 AA+ 11/6 11/9 控股集团 (每五年重置利率) ======================================================================================= 晋能集团 20 20 永续 11/5簿记建档 兴业银行 AAA 11/6 11/9

(每五年重置利率) ======================================================================================= 冀东发展集团 30 30 永续 11/5簿记建档 浦发银行 AA+ 11/9 11/10

(每三年重置利率) ======================================================================================= 天地源 10 10 5 11/5簿记建档 银河证券 AA 11/9 11/10

中信银行 ======================================================================================= 华录集团 25 5 5 11/5簿记建档 建设银行 AA+ 11/6 11/9

招商银行 ======================================================================================= 万科 45 15 5 11/5簿记建档 工商银行 AAA 11/6 11/9 (第一期) 兴业银行 ======================================================================================= 万科 45 15 5 11/5簿记建档 北京银行 AAA 11/6 11/9 (第二期) 农业银行 ======================================================================================= 红狮控股集团 16 4 永续 11/5簿记建档 国泰君安证券 AA+ 11/6 11/9

(每三年重置利率) 招商银行 ======================================================================================= 太重煤机 4 2 5 11/5-6簿记 招商银行 AA- 11/9 11/10 ======================================================================================= 青海物资产业 3.7 3.7 3 11/5-6簿记 工商银行 AA- 11/9 11/10 集团总公司 ======================================================================================= 萍乡汇丰投资 15 8 5 11/6簿记建档 国信证券 AA 11/9 11/10

中信银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 湖北交通 26 13 15+8 11/6-9簿记 渤海银行 AAA 11/10 11/11 投资集团 (一：第11-15年末按3.5%、5%、5%、5%、5%比例偿还本金，第15年末附发行人赎回

和投资人回售选择权，第16-23年末分别按存续本金金额12.5%比例偿还本金) (二：第11-23年末按3.5%、5%、5%、5%、5%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、6.5%比例偿还本金) =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日