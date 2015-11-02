新兴汇市：多数亚币小涨，但中国经济疑虑限制升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
台币/美元较上周五32.802的收盘价走强，但在弱于32.440的水准交投，盘中交投清淡，受人民币走软影响。
台北一交易员说，部分进口商在32.500下方买进美元用于支付。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.32 120.62 +0.25 -0.55 119.66
坡元 1.4006 1.4018 +0.09 -5.33 1.3260
台币 32.458 32.802 +1.06 -2.28 31.718
韩元 1139.80 1140.10 +0.03 -3.55 1099.30
泰铢 35.56 35.58 +0.06 -7.48 32.90
菲律宾披索 46.81 46.82 +0.02 -4.46 44.72
印尼卢比 13649.00 13675.00 +0.19 -9.30 12380.00
印度卢比 65.47 65.27 -0.31 -3.73 63.03
马币 4.2900 4.2960 +0.14 -18.50 3.4965
人民币 6.3352 6.3175 -0.28 -2.07 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪/郑茵 审校 王丽鑫/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”